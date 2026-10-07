La crisis turística que dejó el terremoto en el Quindío: gobernador pide ayuda

A casi dos meses del terremoto del 10 de agosto, el Quindío enfrenta una de sus mayores dificultades en materia de infraestructura y actividad económica. El gobernador Juan Miguel Galvis advirtió que el turismo, uno de los principales motores del departamento, registra una fuerte caída mientras avanzan las gestiones para atender los daños.

Según el mandatario, la ocupación hotelera pasó de cerca del 80 % antes del sismo a niveles de entre 20 % y 22 %. La situación también se refleja en los principales atractivos turísticos. En Panaca y el Parque del Café, por ejemplo, la asistencia durante un domingo pasó de unas 2.500 personas en 2025 a entre 700 y 800 este año.

El impacto del terremoto también dejó afectaciones en infraestructura. De unas 267 instituciones educativas del departamento, 243 registraron daños. También se reportaron afectaciones en hospitales, acueductos urbanos y rurales y más de 23.000 viviendas en diferentes zonas del departamento.

Galvis señaló que la reconstrucción del Quindío podría requerir entre $3 y $3,5 billones, mientras avanzan las gestiones para disponer de recursos a través del Fondo Milagro. El gobernador también cuestionó los trámites administrativos que, según explicó, pueden retrasar la ejecución de obras urgentes.

Ante la caída del turismo, la Gobernación prepara reuniones en Bogotá con alcaldes del departamento, el Ministerio de Comercio y ProColombia, con el objetivo de definir estrategias para recuperar la actividad turística y promover los atractivos del Quindío a nivel nacional e internacional.

El mandatario sostuvo que la recuperación económica debe avanzar de manera paralela a la reconstrucción de la infraestructura afectada por el terremoto.