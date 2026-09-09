106 proyectos culturales reciben apoyo económico en el Valle del Cauca

106 artistas, creadores y colectivos del Valle del Cauca fueron reconocidos con estímulos económicos de la Convocatoria Departamental de Estímulos a Proyectos Artísticos y Culturales 2026.

Los recursos buscan fortalecer iniciativas relacionadas con la cultura y el patrimonio en diferentes municipios del departamento, especialmente en un momento en el que este sector también cumple un papel importante en la reconstrucción del tejido social afectado por el terremoto.

Durante la entrega, la gobernadora Dilian Francisca Toro destacó que la cultura debe ser parte de la recuperación del departamento. “La invitación es a que reconstruyamos el Valle juntos y la cultura es parte fundamental de la reconstrucción”, señaló.

En esta convocatoria se recibieron 506 propuestas, de las cuales 333 cumplieron los requisitos establecidos. Los proyectos seleccionados corresponden a enfoques como Territorial, Étnico, Poblacional Social, Patrimonio y Salvaguardia del Paisaje Cultural Cafetero.

Los beneficiarios resaltaron que estos estímulos permitirán mantener vivas las tradiciones y generar espacios para niños, jóvenes y adultos, especialmente en los municipios que resultaron afectados por el terremoto.

Con esta iniciativa, la Gobernación busca que los proyectos culturales no solo impulsen a los creadores, sino que también contribuyan a fortalecer la identidad, la memoria y el tejido social del Valle del Cauca.