Roldanillo será el punto de partida para reconstruir el Valle

Roldanillo fue escogido como municipio piloto para iniciar el plan de reconstrucción del Valle del Cauca, luego de los daños ocasionados por el terremoto del pasado 10 de agosto.

La estrategia será articulada entre la Gobernación del Valle, la Alcaldía de Roldanillo y el Gobierno Nacional y contempla un modelo de autoconstrucción asistida para levantar nuevas viviendas y mejorar las estructuras que resultaron afectadas.

Las familias damnificadas recibirán materiales y tendrán acompañamiento de ingenieros y maestros de obra, con el propósito de garantizar la seguridad y calidad de las construcciones. La intención es replicar posteriormente este modelo en otros municipios afectados por el sismo.

El proceso estará acompañado por la gerencia del Fondo Milagro, mientras que también se adelantarán acciones para recuperar la economía de las zonas afectadas.

Para este propósito se destinarán más de $14.500 millones en créditos con condiciones favorables y fondos condonables dirigidos a comerciantes, emprendedores y pequeñas empresas.

En una primera etapa, el programa contempla beneficiar a 1.800 unidades productivas de Buenaventura, Sevilla, La Unión, Zarzal, Roldanillo y Cartago, con recursos para insumos y créditos condonables de hasta $5 millones por beneficiario.

De esta manera, Roldanillo se convierte en el primer municipio donde se pondrá en marcha una estrategia que busca avanzar de la emergencia hacia la reconstrucción de viviendas y la reactivación económica.