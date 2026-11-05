WhatsApp permitirá programar mensajes: así funcionará

WhatsApp comienza a implementar una de las funciones más solicitadas por sus usuarios: la posibilidad de programar mensajes de texto para que se envíen automáticamente en una fecha y hora determinadas.

La herramienta permitirá dejar mensajes preparados con anticipación, sin necesidad de estar conectado al momento del envío. Su disponibilidad será gradual, por lo que dependerá de la actualización de la aplicación en cada dispositivo Android o iOS.



¿Cómo funciona la programación de mensajes?



Para utilizar esta herramienta, los usuarios que ya tienen habilitada la función deben seguir estos pasos:

Ingresar al chat al que desean enviar el mensaje. Escribir el texto y mantener presionado el botón verde de enviar. Seleccionar la fecha y la hora en las que quieren que llegue el mensaje. Confirmar la programación.

Por ahora, el periodo permitido va desde 10 minutos después de programarlo hasta dos semanas de anticipación.

Otra de sus ventajas es que los mensajes se enviarán a la hora establecida incluso si el usuario no tiene conexión a internet. Además, antes del envío será posible revisarlos o eliminarlos, y el destinatario no sabrá que fueron programados.

Por ahora, la función se encuentra en fase de prueba para algunos usuarios de Android y iOS. WhatsApp todavía no ha anunciado una fecha oficial para su lanzamiento general.