Violento ataque acabó con la vida de una mujer en La Victoria

La víctima fue identificada como Diana Milena Pescador, quien perdió la vida tras ser atacada en repetidas ocasiones en el sector conocido como La Y, según la información preliminar.
Tras recibir el reporte, unidades de la Policía y personal de criminalística se desplazaron hasta el lugar para realizar la inspección técnica del cuerpo, recolectar elementos materiales probatorios e iniciar las investigaciones que permitan establecer las circunstancias del homicidio e identificar a los responsables.
Por el momento, las autoridades no han revelado los móviles del crimen y continúan con las labores investigativas para esclarecer este nuevo caso de violencia registrado en el municipio.
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