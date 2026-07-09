Hallan sin vida a Lucas Gámez, el niño que mantuvo en vilo a toda Venezuela

La intensa búsqueda de Lucas Gámez, el niño de 9 años desaparecido desde los devastadores terremotos que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio, terminó con un desenlace que ha conmocionado al país. Las autoridades confirmaron el hallazgo de su cuerpo sin vida, poniendo fin a casi dos semanas de incertidumbre y esperanza.