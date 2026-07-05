Hijo de Diomedes Díaz podría pagar casi seis años de prisión tras aceptar cargos

La aceptación de cargos hace parte de un preacuerdo alcanzado con el ente investigador, el cual contempla una condena de 70 meses de prisión, equivalente a cerca de cinco años y diez meses. El acuerdo aún deberá ser avalado por un juez de conocimiento.
De acuerdo con la investigación, Díaz González y otros cinco procesados habrían participado en el secuestro de Carlos Alfredo Mejía Vargas, cobrador de una red de préstamos informales conocida como “Soluciones Mano a Mano”. La víctima fue sacada por la fuerza de su vivienda y, presuntamente, sometida a actos de tortura como represalia por la desaparición de una suma de dinero que oscilaría entre 15 y 30 millones de pesos.
El hijo del artista fue capturado el pasado 24 de junio en el sector de Villa Campestre, durante un operativo conjunto entre la Policía y la Fiscalía, en el que también fueron detenidos Keiner Enrique Rocha Gamero, Dairo Andrés Tirado Bossio, José David Martínez Ibáñez, Stiven Rafael Bolaños De la Hoz y Alexis Rafael Jiménez Urina.
Tras la aceptación de responsabilidad por parte de los implicados, el proceso pasará a un juez de conocimiento, quien deberá revisar la legalidad del preacuerdo y decidir si lo aprueba, lo modifica o lo rechaza.
La Fiscalía también solicitó que todos los procesados puedan cumplir la medida de aseguramiento bajo la modalidad de prisión domiciliaria.
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