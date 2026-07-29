Un robot llevo las manos de cirujano desde Colombia hasta India

Una cirugía realizada a unos 15.000 kilómetros de distancia marcó un nuevo avance para la medicina colombiana. Un paciente que se encontraba en la ciudad de Indore, India, fue sometido a una intervención bariátrica mientras el cirujano encargado controlaba el procedimiento desde el Hospital Internacional de Colombia (HIC), en Piedecuesta, Santander.

La operación se realizó mediante el robot quirúrgico SSI Mantra 3 y una conexión satelital que permitió transmitir en tiempo real los movimientos del especialista hasta el quirófano ubicado en el país asiático. El procedimiento, un sleeve gástrico para tratar la obesidad, fue reportado como exitoso por los equipos médicos de ambos países.

El cirujano Sudhir Srivastava, especialista en cirugía robótica y fundador de la compañía que desarrolló el sistema SSI Mantra, estuvo al frente de la intervención desde Colombia. Mientras tanto, en India permaneció un equipo médico encargado de asistir al paciente y garantizar su seguridad durante todo el procedimiento.

La tecnología permite que el especialista controle los instrumentos quirúrgicos de manera remota mediante una consola y una imagen tridimensional del área intervenida. En caso de una eventual pérdida de conexión, el equipo que permanece en el quirófano puede asumir el control y continuar la operación.

De acuerdo con el HIC, este procedimiento representa uno de los ejemplos más avanzados de telecirugía transcontinental, al permitir que un especialista intervenga a un paciente sin necesidad de desplazarse físicamente hasta el lugar donde se encuentra.

El hospital explicó que el sistema puede utilizarse en diferentes áreas, entre ellas cirugía bariátrica, cardíaca y ortopédica. Además, la plataforma incorpora herramientas de inteligencia artificial para mejorar la transmisión de imágenes y facilitar la precisión durante las intervenciones.

El procedimiento abre nuevas posibilidades para atender pacientes que se encuentran lejos de especialistas altamente capacitados y plantea un escenario en el que las barreras geográficas podrían tener cada vez menos peso en el acceso a procedimientos médicos complejos.