Un padre que no alcanzará a conocer a su hija: tragedia en Calima

Como Diego Armando Losada Castillo, de 30 años, fue identificada la víctima mortal del accidente de tránsito ocurrido este viernes 11 de septiembre en la vía que comunica a Jiguales con Calima El Darién.

Losada, nacido en Piamonte, Cauca, y residente en el barrio Jorge Eliécer Gaitán de Calima, se dedicaba a oficios varios y vivía en unión libre con Kimberly León, quien tiene ocho meses de embarazo de una niña.

De acuerdo con allegados, Diego Armando había viajado hasta Cali para recoger una motocicleta por encargo de un trabajador. Cuando regresaba hacia Calima a bordo del vehículo se habría registrado el accidente que terminó con su vida.

Según versiones preliminares, dos motocicletas habrían colisionado y sus ocupantes cayeron sobre la vía. Posteriormente, un vehículo de carga habría atropellado a Losada, quien falleció en el lugar.

Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer con precisión cómo ocurrió el siniestro y determinar las responsabilidades correspondientes.

Mientras tanto, sus familiares permanecen en Medicina Legal de Buga, a la espera de recibir el cuerpo para trasladarlo a Calima El Darién, donde se realizarán sus honras fúnebres.

La muerte de Diego Armando deja además a una familia marcada por el dolor y a una hija que está próxima a nacer sin la posibilidad de conocer a su padre.