Recorrimos el barrio San Pedro Claver

Calle Arriba, Calle Abajo.

San Pedro Claver: un barrio construido por su gente

Fundado en 1981, este sector nació del esfuerzo de sus habitantes, quienes transformaron un antiguo potrero en el hogar de cientos de familias.

LO BUENO

La amabilidad, una de sus fortalezas

Sus habitantes destacan la calidad humana de la comunidad y el sentido de pertenencia que se ha mantenido a lo largo de los años.

LO MALO

Faltan espacios para la comunidad

El barrio cuenta con un centro recreacional, pero, según la Junta de Acción Comunal, este no estaría destinado directamente a sus habitantes. Además, actualmente no tienen caseta comunal.

LO FEO

La inseguridad preocupa a los habitantes

Las zonas verdes son señaladas como puntos críticos, especialmente por la presencia de personas que llegan a consumir sustancias. La comunidad pide mayor presencia del Estado.

ALGUNOS DATOS | SU HISTORIA

San Pedro Claver fue fundado en 1981, bajo el Plan Padrino de Tuluá. Sus primeros habitantes limpiaron y adecuaron el terreno, que entonces era un potrero.

Tras un proceso dividido en dos etapas, fueron entregados 900 lotes. Hoy muchas viviendas tienen segundo y tercer piso. Para 2024, el barrio contaba con 3.020 habitantes.