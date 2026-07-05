Un nuevo homicidio aumenta la preocupación en Sevilla

La víctima fue identificada como Yamith Alexander Sanmartín Vélez, oriundo del municipio de Sevilla.
Por ahora, las circunstancias en las que ocurrió el crimen son materia de investigación. Unidades judiciales realizaron los actos urgentes y recopilan elementos de prueba para establecer los móviles del homicidio e identificar a los responsables.
Este nuevo caso vuelve a generar preocupación entre la comunidad por el aumento de hechos violentos registrados en el municipio durante las últimas semanas.
Deja una respuesta