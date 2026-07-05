Un nuevo homicidio aumenta la preocupación en Sevilla

La violencia continúa golpeando al municipio de Sevilla, Valle del Cauca. En las últimas horas, las autoridades confirmaron un nuevo homicidio ocurrido en el corregimiento de San Antonio, en zona rural de la localidad.

La víctima fue identificada como Yamith Alexander Sanmartín Vélez, oriundo del municipio de Sevilla.

Por ahora, las circunstancias en las que ocurrió el crimen son materia de investigación. Unidades judiciales realizaron los actos urgentes y recopilan elementos de prueba para establecer los móviles del homicidio e identificar a los responsables.

Este nuevo caso vuelve a generar preocupación entre la comunidad por el aumento de hechos violentos registrados en el municipio durante las últimas semanas.