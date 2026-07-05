Asesinan a joven en plena vía pública de Buga

Como Ricardo Andrés Vicent Restrepo, de 23 años, fue identificado el joven que murió tras ser víctima de un ataque sicarial ocurrido en la madrugada de este sábado en el municipio de Buga.

El crimen se registró sobre la calle 2 entre carreras 10 y 11, en el barrio Stambull, donde la víctima fue atacada con arma de fuego mientras se encontraba en la vía pública.

Según la información preliminar, el presunto responsable disparó contra el joven y luego huyó a pie. Minutos después, habría abordado una motocicleta negra, al parecer de marca Kryton, en la que escapó del lugar.

Unidades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) realizaron la inspección judicial del cuerpo, mientras las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer los móviles del homicidio e identificar al responsable de este nuevo hecho de violencia.