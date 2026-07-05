Iván Cepeda desafía al presidente electo: “No lo reconocemos como jefe de Estado”

Durante un encuentro con seguidores en Cali, el excandidato presidencial y senador Iván Cepeda aseguró que no reconoce a Abelardo de la Espriella como presidente de la República, al considerar que su elección carece de legitimidad.

El dirigente político, que obtuvo más de 12 millones de votos en las elecciones presidenciales, reiteró que, aunque aceptó los resultados en las urnas, mantiene cuestionamientos sobre la condición del mandatario electo debido a su nacionalidad estadounidense.

“Hoy no reconocemos como presidente de la República a Abelardo de la Espriella”, afirmó Cepeda ante los asistentes al evento, donde sostuvo que el próximo jefe de Estado, a su juicio, privilegiaría intereses extranjeros por encima de los nacionales.

El senador también anunció que impulsará una estrategia de “desobediencia civil pacífica” si el nuevo gobierno adopta decisiones que, según él, afecten la soberanía del país, las reformas sociales, el orden constitucional o los derechos de la oposición.

Durante su intervención, Cepeda hizo un llamado a fortalecer el Pacto Histórico con miras a las elecciones regionales de 2027, asegurando que buscarán ampliar su representación en gobernaciones, alcaldías, asambleas y concejos municipales.

Asimismo, lanzó un mensaje político dirigido al presidente electo y a sectores que respaldaron su candidatura, afirmando que la oposición continuará ejerciendo control político y buscará derrotarlos en las próximas elecciones por la vía democrática.