UCEVA gana fase regional del Concurso sobre Género y Discapacidad 2026

La Unidad Central del Valle del Cauca (UCEVA) se consolidó como la ganadora regional del Nodo Pacífico en el Concurso Nacional Estudiantil sobre Género y Discapacidad 2026. El certamen se desarrolló en el marco del Encuentro Nacional de la Red Tejiendo Justicia, una iniciativa liderada y coordinada por el Ministerio de Justicia y del Derecho.

El logro fue alcanzado por los estudiantes de noveno semestre del programa de Derecho, Cristhian Andrés Flórez Betancur, David Alexander Fernández Rosero y Manuela Marmolejo Morales. Los alumnos, adscritos a los Consultorios Jurídicos III y IV e integrantes del Semillero de Investigación Derecho y Región, contaron con la tutoría académica de la docente María José Barreto González.

La propuesta galardonada se tituló «La construcción institucional de la discriminación: una historia de violencias acumulativas». El trabajo analizó el caso real de «Cris», una persona de identidad no binaria que sufrió múltiples vulneraciones, incluyendo la imposición de una medida de interdicción y barreras institucionales para acceder a su pensión de vejez. Los estudiantes plantearon alternativas jurídicas basadas en un análisis constitucional y convencional para eliminar estas barreras estructurales.

Gracias a su rigor argumentativo, el equipo obtuvo su clasificación directa a la ronda nacional del concurso. Dicha fase final se celebró el pasado 16 de octubre de 2026 en Bogotá D. C., consolidando el compromiso de la institución con la investigación formativa y la defensa de los derechos humanos.