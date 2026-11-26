Tuluá lidera estrategia regional para responder a ataques cerebrovasculares

La atención de un ataque cerebrovascular (ACV) depende, en buena medida, de la rapidez con la que se actúe. Con ese desafío como punto de partida, el Hospital Universitario Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá reunió a representantes de 12 municipios del Centro del Valle para avanzar en una estrategia que permita responder de manera coordinada ante estas emergencias.

La iniciativa, denominada Distrito Cerebro Protegido, vincula a las instituciones de salud de Andalucía, Bolívar, Bugalagrande, Caicedonia, El Dovio, Riofrío, Roldanillo, San Pedro, Sevilla, Trujillo, Tuluá y Zarzal, con el acompañamiento de la Fundación Valle del Lili y la estrategia Hospital Padrino–TeleACV.

Durante el encuentro se expusieron avances del hospital en la reducción de los tiempos de respuesta, el fortalecimiento de los diagnósticos y la implementación de la tele-trombólisis. También se plantearon acciones para reconocer los síntomas a tiempo, mejorar la atención prehospitalaria y coordinar el trabajo entre los centros asistenciales.

La propuesta contempla crear una Zona Cerebro Protegida y establecer compromisos entre las instituciones para consolidar una red regional de atención. El objetivo es que los pacientes puedan recibir atención oportuna, sin que las barreras entre municipios retrasen la respuesta médica.