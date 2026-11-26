Invima pide evitar cócteles preparados con jeringas y otros objetos

El uso de jeringas para medir licor y de botellas dentro de las preparaciones encendió las alertas sanitarias del Invima, que identificó estas prácticas en establecimientos dedicados a la venta y consumo de cócteles en Colombia.

La entidad recordó que las jeringas son dispositivos médicos de un solo uso y no están autorizadas para dosificar bebidas alcohólicas ni para suministrarlas directamente a los consumidores como parte de la presentación del producto.

La advertencia también incluye el uso de botellas y otros objetos que pueden generar contaminación física, química o microbiológica, así como la aplicación de saborizantes y colorantes sin control, en contra de la reglamentación sanitaria.

Por ello, el Invima pidió a las autoridades de salud reforzar las labores de inspección y vigilancia, y recordó que estos establecimientos deben cumplir con los artículos 84 al 86 del Decreto 1686 de 2012.

Además, recomendó a los consumidores evitar cócteles en lugares donde identifiquen estas prácticas.