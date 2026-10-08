Sin resultados
Ver todos los resultados
Sin resultados
Ver todos los resultados
Sin resultados
Ver todos los resultados

Tuluá dirá presente en el Estéreo Picnic con la voz de Annasofía

La artista tulueña Annasofía Jaramillo continúa dando pasos importantes en su carrera musical y ahora suma uno de los escenarios más reconocidos del país: el Festival Estéreo Picnic, donde llevará su propuesta musical ante miles de asistentes.

Este nuevo logro se suma a una trayectoria que en los últimos años la ha llevado a compartir escenario con artistas de talla internacional. En 2025, Annasofía fue nominada a los Latin Grammy como Mejor Nuevo Artista, un reconocimiento que marcó uno de los momentos más importantes de su carrera.

La cantante también ha trabajado junto a Andrés Cepeda, con quien lanzó Estamos a Paz, un bolero pop producido por Julio Reyes Copello y acompañado por arreglos de la Sinfónica de Viena. La canción habla sobre cerrar una relación dejando atrás las culpas y reconociendo los errores de ambas partes.

Su crecimiento también la ha llevado a escenarios internacionales. En 2026 fue invitada por Pablo Alborán para acompañarlo durante su gira por España, con presentaciones en escenarios como el Movistar Arena de Madrid y el Roig Arena de Valencia.

Annasofía, quien además de cantar compone, produce y toca varios instrumentos, estudió Música en la Universidad de los Andes y ha construido una propuesta con una identidad artística propia.

Ahora, la artista nacida en Tuluá suma el Estéreo Picnic a una carrera que sigue creciendo. Un nuevo escenario que representa también un motivo de orgullo para los tulueños, al ver cómo una artista de la ciudad lleva su talento a grandes vitrinas de la música nacional e internacional.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

  • Noticias destacadas
Sin resultados
Ver todos los resultados

© 2018 JNews by Jegtheme.