Tuluá dirá presente en el Estéreo Picnic con la voz de Annasofía

La artista tulueña Annasofía Jaramillo continúa dando pasos importantes en su carrera musical y ahora suma uno de los escenarios más reconocidos del país: el Festival Estéreo Picnic, donde llevará su propuesta musical ante miles de asistentes.

Este nuevo logro se suma a una trayectoria que en los últimos años la ha llevado a compartir escenario con artistas de talla internacional. En 2025, Annasofía fue nominada a los Latin Grammy como Mejor Nuevo Artista, un reconocimiento que marcó uno de los momentos más importantes de su carrera.

La cantante también ha trabajado junto a Andrés Cepeda, con quien lanzó Estamos a Paz, un bolero pop producido por Julio Reyes Copello y acompañado por arreglos de la Sinfónica de Viena. La canción habla sobre cerrar una relación dejando atrás las culpas y reconociendo los errores de ambas partes.

Su crecimiento también la ha llevado a escenarios internacionales. En 2026 fue invitada por Pablo Alborán para acompañarlo durante su gira por España, con presentaciones en escenarios como el Movistar Arena de Madrid y el Roig Arena de Valencia.

Annasofía, quien además de cantar compone, produce y toca varios instrumentos, estudió Música en la Universidad de los Andes y ha construido una propuesta con una identidad artística propia.

Ahora, la artista nacida en Tuluá suma el Estéreo Picnic a una carrera que sigue creciendo. Un nuevo escenario que representa también un motivo de orgullo para los tulueños, al ver cómo una artista de la ciudad lleva su talento a grandes vitrinas de la música nacional e internacional.