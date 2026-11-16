La primera fecha se disputará entre el viernes 20 y el sábado 21 de noviembre, con los siguientes encuentros:
Grupo A
- Independiente Medellín vs. Independiente Santa Fe: viernes 20, 4:30 p. m., estadio Atanasio Girardot.
- Once Caldas vs. Atlético Nacional: sábado 21, 8:15 p. m., estadio Palogrande.
Grupo B
- Atlético Bucaramanga vs. América de Cali: viernes 20, 6:35 p. m., estadio Américo Montanini.
- Deportivo Cali vs. Millonarios: viernes 20, 8:40 p. m., estadio Deportivo Cali.
La segunda jornada se jugará entre el martes 24 y el miércoles 25 de noviembre. Uno de los encuentros más esperados será el clásico vallecaucano entre América y Deportivo Cali, programado para el martes a las 8:30 p. m. en el estadio Pascual Guerrero.
Así será la segunda fecha:
Grupo B
- Millonarios vs. Atlético Bucaramanga: martes 24, 6:20 p. m., estadio El Campín.
- América de Cali vs. Deportivo Cali: martes 24, 8:30 p. m., estadio Pascual Guerrero.
Grupo A
- Independiente Santa Fe vs. Once Caldas: miércoles 25, 6:20 p. m., estadio El Campín.
- Atlético Nacional vs. Independiente Medellín: miércoles 25, 8:30 p. m., estadio Atanasio Girardot.
Con clásicos regionales y enfrentamientos históricos, los cuadrangulares comienzan a definir el camino de los equipos que buscarán el título del fútbol colombiano.
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