¡Todo listo! Así se jugarán las dos primeras fechas de los cuadrangulares

La Liga BetPlay II-2026 entra en su etapa decisiva. La DIMAYOR confirmó la programación de las dos primeras jornadas de los cuadrangulares semifinales, que comenzarán el viernes 20 de noviembre con ocho equipos en busca de un lugar en la gran final.

La primera fecha se disputará entre el viernes 20 y el sábado 21 de noviembre, con los siguientes encuentros:

Grupo A

Independiente Medellín vs. Independiente Santa Fe: viernes 20, 4:30 p. m., estadio Atanasio Girardot.

Once Caldas vs. Atlético Nacional: sábado 21, 8:15 p. m., estadio Palogrande.

Grupo B

Atlético Bucaramanga vs. América de Cali: viernes 20, 6:35 p. m., estadio Américo Montanini.

Deportivo Cali vs. Millonarios: viernes 20, 8:40 p. m., estadio Deportivo Cali.

La segunda jornada se jugará entre el martes 24 y el miércoles 25 de noviembre. Uno de los encuentros más esperados será el clásico vallecaucano entre América y Deportivo Cali, programado para el martes a las 8:30 p. m. en el estadio Pascual Guerrero.

Así será la segunda fecha:

Grupo B

Millonarios vs. Atlético Bucaramanga: martes 24, 6:20 p. m., estadio El Campín.

América de Cali vs. Deportivo Cali: martes 24, 8:30 p. m., estadio Pascual Guerrero.

Grupo A

Independiente Santa Fe vs. Once Caldas: miércoles 25, 6:20 p. m., estadio El Campín.

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín: miércoles 25, 8:30 p. m., estadio Atanasio Girardot.

Con clásicos regionales y enfrentamientos históricos, los cuadrangulares comienzan a definir el camino de los equipos que buscarán el título del fútbol colombiano.