El entrenador personal Álvaro Puche, citado por Cuerpomente a partir de una publicación de la revista Clara, advierte que limitar la actividad física a las caminatas puede dejar de lado un componente fundamental: el fortalecimiento muscular.
Con el envejecimiento, la masa muscular disminuye progresivamente. Trabajar la fuerza ayuda a conservar capacidades necesarias para actividades cotidianas como subir escaleras, levantarse de una silla, mantener el equilibrio y reaccionar ante un tropiezo.
Puche propone incluir varias sesiones semanales de fuerza, siempre con ejercicios ajustados a la experiencia, movilidad y condiciones físicas de cada adulto mayor. Entre las alternativas menciona cuatro ejercicios:
- Extensión de rodilla: fortalece los cuádriceps, músculos que contribuyen a la estabilidad de la rodilla.
- Flexión de rodilla: trabaja los isquiotibiales, ubicados en la parte posterior del muslo.
- Peso muerto adaptado: fortalece glúteos y músculos que estabilizan la cadera.
- Máquina de aductores: trabaja la musculatura de la parte interna de los muslos.
La recomendación es priorizar la técnica, el control postural y la seguridad, utilizando cargas adecuadas y acompañamiento profesional cuando sea necesario.
Empezar a entrenar fuerza después de los 70 también es posible. La clave está en adaptar la rutina a las condiciones de cada persona y avanzar de manera progresiva. Antes de iniciar, especialmente si existen enfermedades, dolor o limitaciones de movilidad, es importante consultar con un profesional de salud.
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