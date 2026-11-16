El ejercicio que los mayores de 70 no deberían dejar por fuera de su rutina

Caminar es una actividad beneficiosa a cualquier edad, pero después de los 70 años puede no ser suficiente para conservar la fuerza muscular y la autonomía. Por eso, especialistas en entrenamiento recomiendan incorporar ejercicios de resistencia adaptados a las capacidades de cada persona.