Terremoto en Panamá dejó 27 heridos y daños en cientos de edificaciones

Panamá comenzó a dimensionar las consecuencias del terremoto que sacudió al país el viernes 9 de octubre. El balance preliminar reportó decenas de heridos, comunidades incomunicadas y afectaciones en viviendas, hospitales, colegios y edificios públicos.

Según el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), 27 personas sufrieron heridas leves y cerca de 300 fueron evacuadas. Hasta la madrugada de este sábado no se reportaban fallecidos ni desaparecidos.

Los daños incluyen 142 viviendas, 188 centros educativos, 20 instalaciones de salud, 26 edificios gubernamentales, 13 iglesias, siete hoteles y nueve puentes. En la provincia de Los Santos, los derrumbes y las afectaciones viales dejaron cinco comunidades incomunicadas.

En Coclé, ocho familias fueron trasladadas a un albergue. Además, el terremoto provocó el colapso de una torre de la catedral de San Juan Bautista, en Penonomé, y daños estructurales en la sede de la Gobernación.

El epicentro se ubicó cerca de Tonosí, en el suroeste de Panamá. Mientras el Servicio Geológico de Estados Unidos reportó una magnitud de 7,7, el Instituto de Geociencias panameño estimó el sismo en 7,5.

Las autoridades mantienen las inspecciones para determinar el alcance de los daños y atender las necesidades de las comunidades afectadas.