Ataque armado en el Cauca dejó varias víctimas entre militares y policías

Un nuevo hecho de violencia contra la Fuerza Pública sacudió al departamento del Cauca durante la noche del viernes 9 de octubre. Un militar perdió la vida y dos policías resultaron heridos en medio de un ataque registrado sobre la vía Panamericana.

La situación se presentó hacia las 7:40 p. m. en el sector de Mi Bohío, entre Popayán y Timbío. De acuerdo con los primeros reportes, los uniformados fueron atacados con armas de fuego y explosivos, lo que habría desencadenado un enfrentamiento en este corredor vial.

Tras lo ocurrido, se conoció información preliminar sobre la captura de al menos siete personas que estarían presuntamente vinculadas con el hecho. No obstante, las autoridades deberán confirmar las detenciones y esclarecer la posible participación de los implicados.

Por ahora, se desconoce la identidad del militar fallecido y no se ha entregado un reporte oficial detallado sobre la condición médica de los policías lesionados. Tampoco se ha establecido quiénes serían los responsables ni qué motivó la acción armada.

El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, hizo un llamado a la ciudadanía para que reporte oportunamente situaciones que puedan poner en riesgo a los integrantes de la Fuerza Pública. Las autoridades mantienen el seguimiento a lo ocurrido en este tramo de la vía Panamericana.