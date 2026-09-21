ADVERTISEMENT
Sin resultados
Ver todos los resultados
Sin resultados
Ver todos los resultados
Sin resultados
Ver todos los resultados

Templo Franciscano renace tras el terremoto

Desde el cielo, las imágenes del dron de EL TABLOIDE muestran cómo poco a poco comienzan a sanar las heridas que dejó el terremoto del 10 de agosto en la parroquia Nuestra Señora del Carmen y el convento franciscano San Antonio de Padua.

Este lugar no solo guarda años de historia y de fe, sino también el recuerdo imborrable de Luz Adriana Restrepo, quien perdió la vida aquel día cuando salía del templo y una imagen religiosa cayó sobre ella.

Hoy, cada reparación representa esperanza; cada muro que se recupera nos recuerda que, incluso después de los momentos más dolorosos, Tuluá encuentra la fuerza para levantarse.

La edificación comienza a renacer, mientras la memoria de Luz Adriana permanece para siempre en el corazón de la ciudad.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

  • Noticias destacadas
Sin resultados
Ver todos los resultados

© 2018 JNews by Jegtheme.