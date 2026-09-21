Miguel Ángel Borja puso de pie al fútbol mexicano con espectacular gol de chilena

Miguel Ángel Borja protagonizó una noche inolvidable en México al marcar un espectacular gol de chilena y completar un doblete en el clásico entre América y Chivas de Guadalajara.

El delantero colombiano comenzó el partido como suplente, pero ingresó al minuto 66 cuando las Águilas perdían 2-0, tras los goles de Bryan González y Miguel Vásquez. Poco después, Borja cambió el rumbo del encuentro.

Alrededor del minuto 70, Brian Rodríguez envió un centro desde el sector derecho y el balón quedó ligeramente retrasado para el delantero. Borja reaccionó con rapidez, se elevó y conectó una espectacular chilena que terminó en el fondo de la red.

El gol desató la celebración de los aficionados y rápidamente comenzó a dar la vuelta en redes sociales y medios deportivos, que destacaron la calidad de la definición e incluso la relacionaron con el Premio Puskás.

Pero Borja todavía tenía más para ofrecer. Apenas unos minutos después, recibió una asistencia de Henry Martín dentro del área y solo tuvo que empujar el balón para conseguir el segundo tanto de su cuenta personal y sellar el 2-2 definitivo.

Con este doblete, el atacante de 33 años llegó a tres goles en sus primeros dos partidos de Liga MX con el América, después de haber marcado anteriormente frente a Cruz Azul.

La actuación convirtió a Borja en una de las figuras del clásico y confirmó el impacto que está teniendo desde su llegada al fútbol mexicano. Su gol de chilena, además, quedó como uno de los grandes momentos de la jornada y ya es señalado por algunos medios como candidato a competir por el Premio Puskás.