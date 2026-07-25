Talento tulueño llega a la preselección Colombia Sub-15

El talento del fútbol de Tuluá vuelve a destacarse a nivel nacional. Juan David Moreno Hinestroza, de 13 años, fue convocado a la preselección Colombia Sub-15, convirtiéndose en una de las jóvenes promesas que buscará ganarse un lugar en el combinado nacional.

Nacido el 5 de diciembre de 2011, Juan David hace parte del Club Academia Corazón, donde ha construido su proceso deportivo gracias a su dedicación, disciplina y constancia dentro de las canchas.

El joven futbolista, proveniente de una familia humilde, ha trabajado durante años para cumplir el sueño de vestir la camiseta de la Selección Colombia. Su llamado representa un importante reconocimiento a su esfuerzo y al proceso formativo que ha desarrollado en el fútbol vallecaucano.

La convocatoria también llena de orgullo a Tuluá, que celebra el crecimiento de uno de sus talentos y espera que esta oportunidad marque el inicio de una exitosa carrera deportiva.

Familiares, entrenadores y quienes han acompañado su formación le desearon éxitos en esta nueva etapa, confiando en que seguirá dejando en alto el nombre de la ciudad y del Valle del Cauca.