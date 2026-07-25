El cáncer impactará a 9 de cada 10 personas, según la OMS

La Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó que más del 90 % de la población mundial se verá afectada de alguna manera por el cáncer, ya sea al padecer la enfermedad o por el impacto que tendrá en un familiar cercano.

El informe, elaborado junto con el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC), señala que una de cada cinco personas desarrollará algún tipo de cáncer a lo largo de su vida y que la enfermedad seguirá aumentando en las próximas décadas, pese a los avances en prevención y tratamiento.

Actualmente se registran 20,6 millones de nuevos casos y cerca de 10 millones de muertes al año, cifras que podrían aumentar hasta 35 millones de fallecimientos anuales para 2050, especialmente en los países con menores ingresos y acceso limitado a los servicios de salud.

La OMS también advirtió que la supervivencia depende en gran medida del lugar donde vive el paciente. Mientras en los países de altos ingresos más del 85 % de las mujeres con cáncer de mama sobreviven al menos cinco años después del diagnóstico, en muchas naciones de bajos ingresos esa cifra no supera el 30 %.

El organismo destacó que cerca del 40 % de los casos de cáncer están relacionados con factores de riesgo prevenibles, como el consumo de tabaco y alcohol, el sobrepeso, el sedentarismo y algunas infecciones, entre ellas el virus del papiloma humano (VPH), las hepatitis B y C y la bacteria Helicobacter pylori.

Ante este panorama, la OMS hizo un llamado a fortalecer las estrategias de prevención, ampliar el acceso a tratamientos y mantener las campañas de vacunación y control del tabaquismo para reducir el impacto de la enfermedad en los próximos años.