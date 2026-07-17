Sicarios asesinaron a funcionario de la Fiscalía en Palmira

Un funcionario de la Fiscalía General de la Nación fue asesinado en la noche de este jueves en el barrio Colombia, en Palmira, Valle del Cauca.

La víctima fue identificada como Juan Carlos Vargas Mosquera, quien, según las primeras versiones, acababa de terminar su jornada laboral y se desplazaba en motocicleta hacia su vivienda cuando fue atacado por hombres armados.

El hecho ocurrió en la carrera 32 con calle 33, donde, de acuerdo con la información preliminar, desconocidos le dispararon en repetidas ocasiones, causándole la muerte en el lugar.

Hasta el momento, las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer los móviles del crimen y dar con el paradero de los responsables. De manera preliminar, se conoció que el funcionario no había reportado amenazas en su contra.

Compañeros y personas cercanas lamentaron su fallecimiento y lo recordaron como una persona amable, respetuosa y siempre dispuesta a atender a quienes acudían a él.

Las autoridades continúan recopilando información para establecer las circunstancias de este homicidio.