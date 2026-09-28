Senadora Martha Peralta y Euclides Torres se quedan sin visa de EE. UU.

La medida también cobija a algunos de sus familiares, según informó el Gobierno estadounidense, que indicó que las visas previamente expedidas a estas personas fueron revocadas.
La decisión hace parte de una serie de medidas de restricción de visas anunciadas por la administración de Donald Trump contra ciudadanos de distintos países.
Hasta el momento, el Departamento de Estado no ha entregado públicamente mayores detalles sobre las razones específicas de la decisión en el caso de la senadora y el empresario.
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