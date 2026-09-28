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Falleció hombre que había sido atacado en el barrio Victoria de Tuluá

Luego de permanecer varios días bajo atención médica, murió Diego Fernando Valverde Reyes, de 51 años, quien había resultado gravemente herido durante un ataque con arma de fuego registrado en el barrio Victoria de Tuluá.

El hecho ocurrió el pasado sábado 26 de septiembre, en el sector de la carrera 33 con calle 29. Tras resultar lesionado, Valverde Reyes fue trasladado a un centro asistencial de la ciudad, donde permaneció bajo cuidado médico debido a la gravedad de sus heridas.

Pese a los esfuerzos del personal médico, en las últimas horas se confirmó su fallecimiento.

Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el ataque y establecer quiénes estarían detrás del hecho.

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