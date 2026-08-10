Primer gran golpe del Gobierno De La Espriella a las disidencias

Las Fuerzas Especiales confirmaron la muerte de Hernando Forero Mosquera, alias ‘El Ruso’, señalado como uno de los principales cabecillas de la estructura 28 de las disidencias de Iván Mordisco.

Según información entregada por fuentes militares, ‘El Ruso’, quien tendría injerencia criminal principalmente en Arauca, fue ubicado por inteligencia militar en Guaviare, hasta donde llegaron las tropas para adelantar la operación en la que fue abatido.

Forero Mosquera sería uno de los hombres cercanos a alias ‘Antonio Medina’, señalado como uno de los principales cabecillas de las disidencias en la Orinoquía y jefe de la estructura 28.

Esta organización tiene presencia principalmente en Arauca, Casanare y Boyacá, donde las autoridades le atribuyen diferentes actividades criminales.

La operación representa uno de los primeros golpes de las Fuerzas Militares contra las estructuras armadas ilegales durante el inicio del gobierno de Abelardo De La Espriella.

Las autoridades continúan adelantando operaciones en diferentes regiones del país contra las disidencias y otros grupos armados ilegales.