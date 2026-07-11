Revelan la identidad del motociclista que perdió la vida en accidente en Tuluá

Como David Alejandro Sánchez Cruz fue identificado el joven que perdió la vida en el accidente de tránsito registrado en la noche del viernes en zona urbana de Tuluá. El siniestro ocurrió en inmediaciones del puente sobre el río Tuluá, en la carrera 40, donde, según la información preliminar, se vieron involucrados un vehículo de carga pesada y una motocicleta de placas AQQ 50C, en la que se movilizaba la víctima. Debido al fuerte impacto, David Alejandro Sánchez Cruz falleció en el lugar de los hechos antes de que pudiera recibir atención médica. Las autoridades realizaron la inspección técnica del cuerpo e iniciaron las investigaciones para establecer las circunstancias y responsabilidades en este accidente de tránsito.