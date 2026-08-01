Revelan audios con graves acusaciones contra Verónica Alcocer

La ex primera dama Verónica Alcocer vuelve a quedar en el centro de la controversia tras la publicación de una serie de audios revelados por la revista Semana, en los que la exconsejera presidencial Eva Ferrer Galcerán lanza graves acusaciones sobre el presunto manejo irregular de recursos durante el gobierno de Gustavo Petro.

En las grabaciones, Ferrer —quien trabajó de cerca con Alcocer entre 2021 y 2022— asegura conocer supuestos movimientos de dinero relacionados con la campaña presidencial, pagos en efectivo, uso de presuntos testaferros y gastos personales de la entonces primera dama.

Entre las afirmaciones más delicadas, sostiene que Alcocer habría recibido dos millones de euros durante la campaña presidencial y asegura que algunos recursos se habrían destinado al pago de campañas digitales, movilizaciones y otros proyectos. También menciona la presunta desaparición de 1.000 millones de pesos en contratos relacionados con una consejería presidencial.

Los audios incluyen además referencias al empresario español Manel Grau y al asesor Xavier Vendrell, quienes, según Ferrer, habrían financiado gastos asociados a la imagen y actividades de Alcocer.

Hasta el momento, Verónica Alcocer no se ha pronunciado sobre el contenido de las grabaciones. Las declaraciones corresponden a señalamientos realizados por la exfuncionaria y, por ahora, no constituyen decisiones judiciales ni han sido confirmadas por las autoridades competentes.