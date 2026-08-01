Encuentran cuerpo sin vida de hombre reportado como desparecido

Según la información preliminar, sus pertenencias fueron encontradas hacia las 6:00 de la mañana sobre el puente del río Cauca, en la vía que comunica a Riofrío con Tuluá, lo que dio inicio a un operativo de búsqueda liderado por organismos de socorro y autoridades.
Tras cinco días de labores, el cuerpo fue localizado en las riberas del río Cauca. Las autoridades realizaron la inspección técnica y avanzan en las investigaciones para establecer las circunstancias de su fallecimiento.
El caso ha causado conmoción entre familiares y allegados de José Fredy Ríos Ocampo, mientras las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer lo ocurrido.
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