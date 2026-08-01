Encuentran cuerpo sin vida de hombre reportado como desparecido

Las autoridades confirmaron este viernes el hallazgo del cuerpo sin vida de José Fredy Ríos Ocampo, quien había sido reportado como desaparecido desde el pasado 28 de julio.

Según la información preliminar, sus pertenencias fueron encontradas hacia las 6:00 de la mañana sobre el puente del río Cauca, en la vía que comunica a Riofrío con Tuluá, lo que dio inicio a un operativo de búsqueda liderado por organismos de socorro y autoridades.

Tras cinco días de labores, el cuerpo fue localizado en las riberas del río Cauca. Las autoridades realizaron la inspección técnica y avanzan en las investigaciones para establecer las circunstancias de su fallecimiento.

El caso ha causado conmoción entre familiares y allegados de José Fredy Ríos Ocampo, mientras las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer lo ocurrido.