Según reportes de conductores atrapados en la zona, la vía completa varias horas cerrada, generando una parálisis total en uno de los tramos más importantes que comunica el centro del Valle con el norte del departamento.

De acuerdo con información preliminar, los trabajadores han adelantado manifestaciones pacíficas desde hace varios meses a las afueras de la empresa; sin embargo, hoy optaron por acudir a vías de hecho como medida de presión. Esta decisión ha ocasionado un represamiento considerable de vehículos y ha generado preocupación entre transportadores y viajeros.

Por el momento, se espera el pronunciamiento oficial de las autoridades y de los voceros sindicales para conocer los pasos a seguir y la posible hora de reapertura del corredor.