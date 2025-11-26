El nombre del dúo nació de su historia. «Tocamos puertas en la Alcaldía y en entidades locales, pero el apoyo al arte aquí es prácticamente nulo”, aseguran. Sin embargo, lejos de detenerlos, esta falta de respaldo los impulsó aún más.



Gracias a esa perseverancia, han logrado grabar varios temas que hoy suenan en plataformas digitales: “Vacilón”, “Infinito” y su más reciente lanzamiento “Si te quiero – Mercenario & Yery”, disponible para todos los oyentes del género urbano.



Los pueden encontrar en redes sociales como @mercenario y @yery.