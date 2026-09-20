En Prados de San Bernabé esperan soluciones definitivas

El terremoto del 10 de agosto sigue dejando secuelas en diferentes municipios del país. Uno de los territorios afectados es Bugalagrande, en el centro del Valle, donde cerca de 33 familias fueron desalojadas de sus apartamentos en Prados de San Bernabé ante el riesgo inminente de colapso de las torres 3 y 4. Desde hace 40 días, estas personas viven en carpas humanitarias y en condiciones de precariedad.

Para los habitantes de esta urbanización, la mayor preocupación radica en que la solución definitiva le corresponde al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, pues fue la entidad que construyó estas soluciones habitacionales como parte del programa de viviendas gratis del gobierno de Juan Manuel Santos.

“Reconocemos que tanto la Gobernación del Valle como la Alcaldía de Bugalagrande y la Personería Municipal nos han atendido en el tema humanitario y han acondicionado este espacio de manera transitoria, pero la solución está en manos de la Presidencia y del Ministerio, y hasta ahora nadie ha venido a decirnos nada. No sabemos si las torres tienen reparación o si las van a demoler, y si es así, qué pasará con nosotros”, dijo Luisa Cárdenas, vocera de la comunidad.