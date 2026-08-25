Primeras casas para damnificados en el Valle ya están en obra

Las primeras 50 viviendas para familias afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto ya comenzaron a construirse en el Valle del Cauca, según anunció el presidente Abelardo De La Espriella.

El mandatario destacó la participación del sector privado en el proceso de reconstrucción y señaló que Eternit donó las primeras 50 casas para los damnificados.

“En tiempo récord se están construyendo las casas para las familias vallunas”, afirmó De La Espriella en un mensaje publicado en su cuenta de X, donde aseguró que su Gobierno continuará trabajando hasta que las familias afectadas puedan recuperar sus hogares.

La iniciativa hace parte del Plan Milagro, estrategia mediante la cual el Gobierno Nacional busca articular recursos públicos, autoridades territoriales y empresas privadas para avanzar en la recuperación de las zonas más afectadas por el sismo.

Mientras avanza la construcción, las autoridades deberán continuar con la identificación de las familias damnificadas y la evaluación de las viviendas afectadas, con el fin de determinar las soluciones que requiere cada hogar.

El anuncio se suma a las medidas de apoyo económico para los damnificados. Durante su visita a Buenaventura, el presidente informó que las personas que perdieron sus viviendas en ese distrito recibirán un apoyo de $1.050.000 mensuales durante tres meses, con entregas previstas a partir del miércoles 26 de agosto.