Presidente estará hoy en Cali con agenda centrada en la reconstrucción

La reconstrucción tras el terremoto del 10 de agosto será uno de los temas centrales de la visita que cumplirá este jueves 22 de octubre el presidente Abelardo De La Espriella en Cali. Su recorrido incluye actividades sociales, una intervención en el sur de la ciudad y un encuentro para hablar sobre los avances frente a la emergencia.

La jornada comenzará a las 8:00 a. m. con una rueda de prensa sobre la donatón de alimentos del Banco de Alimentos, en el Hotel Spiwak. Más tarde, a las 9:30 a. m., se realizará la colocación de la primera piedra para la recuperación de la Institución Educativa Oficial Nuevo Latir, acto liderado por la gestora social, Taliana Vargas.

Al mediodía, el mandatario tiene prevista la entrega de viviendas y ayudas en el Comando de la Policía Metropolitana de Pereira, a las 12:40 p. m., antes de trasladarse a la capital vallecaucana.

En Cali, una de las actividades principales será la demolición del edificio Arábico, programada para las 3:30 p. m. La edificación está ubicada en el barrio El Limonar, bajo control de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), y perteneció al fallecido narcotraficante Hélmer ‘Pacho’ Herrera. La intervención se realizará debido al riesgo de colapso que presenta tras el terremoto de agosto.

A las 4:15 p. m., De La Espriella participará en el encuentro Milagro de las Regiones – Gobierno en Territorio, en el auditorio Pedro Elías Serrano de la Universidad Santiago de Cali. Allí abordará los avances de la reconstrucción en los municipios afectados por el sismo.

Esta visita se produce días después de su participación en la operación Cristo Rey, una estrategia de intervención urbana y seguridad en el centro de Cali, coordinada entre el Gobierno nacional, la Alcaldía y la Gobernación del Valle. Según el secretario de Seguridad y Justicia de Cali, Javier Garcés Mosquera, el operativo permitió reducir en un 80 % los indicadores relacionados con homicidios, hurtos y lesiones personales.