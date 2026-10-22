Bayern confirmó la lesión de Luis Díaz: ¿se pierde los amistosos de Colombia?

La lesión de Luis Díaz encendió las alarmas en el Bayern Múnich y la Selección Colombia. El club alemán confirmó este jueves que el delantero sufrió una pequeña rotura fibrilar en la parte posterior del muslo izquierdo durante el partido frente al Arsenal por la Champions League.

Tras los exámenes médicos, el Bayern informó que el colombiano estará fuera de competencia temporalmente, aunque no estableció una fecha oficial para su regreso. Según el periodista Kerry Hau, de Sky Alemania, el tiempo estimado de recuperación podría ser de cuatro a seis semanas.

De cumplirse ese pronóstico, Díaz se perdería cerca de ocho partidos con el Bayern, entre ellos los compromisos ante Friburgo, Borussia Dortmund y Atlético de Madrid, además de encuentros por la Copa de Alemania y la Bundesliga.

La preocupación también alcanza a la Selección Colombia, que tiene previstos dos amistosos frente a Chile en noviembre: el primero en Cali, el 13 de noviembre, y el segundo en Santiago, el 17. Si el tiempo de recuperación se mantiene dentro de lo previsto, el guajiro podría quedar fuera de estos encuentros.

Por ahora, su participación dependerá de la evolución de la lesión y de la valoración médica. El Bayern y la Selección deberán esperar para determinar cuándo podrá regresar a las canchas.