Policía se pronuncia tras caso de presunto maltrato infantil

Luego de la difusión de un video en redes sociales en el que, presuntamente, dos menores eran sometidos a castigos en una vivienda del barrio La Pradera 2, en Santa Rosa de Cabal (Risaralda), la Policía de Infancia y Adolescencia y la Personería Municipal se pronunciaron sobre el caso e informaron las acciones adoptadas para proteger a los niños.

Las autoridades confirmaron que, tras conocerse la denuncia ciudadana, se activó de inmediato la ruta de atención en articulación con la Comisaría de Familia, entidad que asumió el caso y será la encargada de determinar si existió algún tipo de vulneración de los derechos de los menores y de definir las medidas correspondientes.

Por su parte, la Policía de Infancia y Adolescencia informó que los niños fueron trasladados a un centro asistencial, donde se les practicaron valoraciones médicas para establecer si presentaban signos de maltrato físico. Según el reporte oficial, los exámenes no evidenciaron lesiones ni rastros de agresiones.

Sin embargo, las autoridades aclararon que la investigación continúa, ya que la ausencia de lesiones físicas no descarta la posible existencia de otros tipos de maltrato o vulneración de derechos. Será la Comisaría de Familia la que determine si es necesario adoptar medidas de protección adicionales o iniciar otras actuaciones administrativas.

La Personería Municipal hizo un llamado a la comunidad para denunciar este tipo de situaciones a través de los canales institucionales y recordó la importancia de evitar la difusión de imágenes o videos de niños, niñas y adolescentes en redes sociales, con el fin de proteger su intimidad e integridad.

El caso sigue bajo seguimiento de las autoridades competentes mientras avanzan las verificaciones sobre las condiciones en las que se encontraban los menores.