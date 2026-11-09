¡Pisan fuerte en Cartagena! Buenaventura y Valle del Cauca lideran los ‘opinómetros’ del Concurso Nacional de Belleza

A pocos días de la velada de elección y coronación, la representante del Distrito Especial encabeza las predicciones de los expertos, mientras que la delegada departamental se consolida en el grupo de las cinco favoritas.

Con la llegada de las 26 candidatas a la ciudad amurallada para cumplir con la agenda real de la edición 92 del Concurso Nacional de Belleza, la expectativa por conocer a la próxima Señorita Colombia sube de temperatura. Para orgullo del suroccidente colombiano, el talento y la belleza del Valle del Cauca son protagonistas indiscutibles en las apuestas previas al certamen.



De acuerdo con los principales opinómetros, portales especializados en reinados y paneles de missólogos, la Señorita Buenaventura, Sara Lizeth Cortés Obregón, parte como la máxima favorita para llevarse la corona este 16 de noviembre. Los expertos destacan su arrollador impacto escénico, su proyección y su impecable dominio en pasarela, cualidades que la ubican en el primer lugar de la mayoría de los hot picks nacionales.



Por su parte, la Señorita Valle del Cauca, Valentina Duque Estrada, mantiene intacta la tradición ganadora del departamento. Su porte clásico de reina, elegancia y sólida preparación la sitúan de manera constante dentro del grupo de las cinco grandes favoritas de la competencia, perfilándose como una seria aspirante al título nacional.

Las rivales a vencer en la recta final

Aunque la representación vallecaucana marca la pauta en el inicio de la concentración, la competencia por el título de Señorita Colombia 2026 promete ser reñida. Los análisis previos identifican a otras fuertes contendientes que buscarán arrebatarles el protagonismo:

Señorita Huila (Lucero Zuluaga Rubiano): Es señalada por varios seguidores y críticos como la rival directa de Buenaventura, perfilándose para disputar el Top 2 de la noche final.

Señorita Región Pacífica (Carolina Melo López): Ha experimentado un notable ascenso en las encuestas de opinión gracias a su presencia y respaldo en redes sociales, sumando aún más fuerza al bloque del litoral en el certamen.

Otras fuertes aspirantes: En el radar de las posibles semifinalistas también figuran con fuerza la Señorita Antioquia (Verónica Hernández Gómez), en el esperado regreso del departamento al concurso; la Señorita Barranquilla (Vanessa Lébolo Bula), destacada por su carisma; así como las anfitrionas Señorita Cartagena (Ximena Silva) y Señorita Atlántico (Luisa Jiménez).



Con el inicio de los desfiles oficiales y las entrevistas con el jurado calificador, tanto Buenaventura como Valle del Cauca buscarán ratificar en el escenario el favoritismo que hoy las tiene en boca de todo el país, con la ilusión de traer nuevamente la corona nacional a tierras vallecaucanas.