Felipe Domínguez fue identificado como el conductor de la buseta que perdió la vida en el grave accidente de tránsito registrado en el túnel 6 de la vía entre Buenaventura y el interior del Valle del Cauca.

El hombre era natural de Timbío, Cauca, y residía en el barrio Boyacá, en el suroriente de Cali. Trabajaba para la empresa Expreso Palmira, que lamentó su fallecimiento y envió un mensaje de condolencia a sus familiares, amigos y compañeros.

De manera preliminar, los organismos de socorro reportaron seis personas fallecidas y varios heridos como consecuencia de la colisión entre la buseta y una tractomula. Entre las víctimas mortales habría una menor de edad. Sin embargo, se espera la confirmación oficial del balance por parte de las autoridades.

El accidente provocó el cierre total de la vía, mientras avanzaban las labores de atención y rescate. Las causas del siniestro son materia de investigación.