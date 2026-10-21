Perro murió al intentar defender a su dueña durante un ataque armado

Un perro intentó proteger a su dueña cuando dos hombres llegaron a su vivienda y abrieron fuego contra ella. El animal también recibió varios disparos y murió, en un hecho ocurrido en Montería, Córdoba, que es materia de investigación.

La víctima, identificada como Zaira Díaz Flórez, resultó herida luego de que los atacantes dispararan en cuatro ocasiones, según informó el comandante de la Policía Metropolitana de Montería, coronel Héctor Ruiz Arias.

Aunque inicialmente se creyó que la mascota había sobrevivido con heridas, las autoridades y los vecinos confirmaron posteriormente su muerte. Según las versiones conocidas, el perro reaccionó al escuchar los disparos e intentó defender a la mujer.

Las autoridades señalaron que el ataque habría sido planeado y que no se descarta una posible relación con actividades de tráfico de estupefacientes. De acuerdo con la información preliminar, la mujer figuraba en cinco investigaciones penales, tres de ellas relacionadas con este delito. Sin embargo, las circunstancias y los móviles del ataque continúan bajo investigación.

Los responsables huyeron del lugar y, hasta el momento, no se ha informado sobre capturas. Las autoridades buscan establecer quiénes participaron en el hecho y qué motivó la agresión.