Paneleros del Valle buscan fortalecerse ante la caída del consumo

Carlos Hernán Mayorga, presidente de la Federación Nacional de Paneleros (Fedepanela), dijo hoy en Bugalagrande que en los últimos años se ha presentado una reducción significativa en el consumo de este producto por múltiples razones, entre las que destacan la oferta, la demanda y el cambio de hábitos por parte de la ciudadanía.

A pesar de las dificultades, sostuvo el dirigente gremial, los paneleros del país siguen trabajando en cada una de las regiones, siendo el Valle del Cauca uno de los departamentos que más aporta a este renglón de la economía.

Mayorga resaltó igualmente el compromiso del Gobierno Departamental, en cabeza de la médica Dilian Francisca Toro, quien ha impulsado la asociatividad del gremio para obtener mejores resultados.

Justamente, durante la jornada desarrollada en Bugalagrande, la gobernadora hizo entrega de insumos agrícolas y maquinaria a las diferentes asociaciones que operan en el departamento.

Cabe destacar que el terremoto del 10 de agosto impactó a los trapiches paneleros, varios de ellos con pérdida total y otros con afectaciones en chimeneas y construcciones campesinas.