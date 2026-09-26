Ambulancia que trasladaba a herido chocó con patrulla en Buga

Un atentado sicarial registrado en Buga terminó dando paso a un segundo hecho que involucró a una ambulancia y una motocicleta de la Policía.

El primer caso ocurrió en la carrera 3 con calle 8, donde una persona resultó herida y fue auxiliada para posteriormente ser trasladada en una ambulancia de Redes IMAT.

Durante el recorrido hacia un centro asistencial, la ambulancia habría colisionado con una patrulla motorizada de la Policía en la carrera 8 con calle 10.

De acuerdo con la información preliminar, dos uniformados habrían resultado lesionados en este segundo accidente. En el lugar quedó la motocicleta policial y se presentó congestión vehicular mientras las autoridades atendían la situación.

Los dos hechos son materia de atención por parte de las autoridades. La información permanece en desarrollo y se espera establecer las circunstancias de ambos casos.