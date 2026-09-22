Padre e hijo, víctimas de un ataque armado en Ansermanuevo

Un doble homicidio se registró durante la noche del lunes 21 de septiembre en zona rural de Ansermanuevo, Valle del Cauca, donde perdieron la vida Rogelio de Jesús Rodas Morales, de 56 años, y su hijo, Juan Daniel Ruedas Vélez, de 24.

De acuerdo con las primeras informaciones entregadas por las autoridades, las víctimas habrían sostenido una discusión con dos hombres que se movilizaban en motocicleta. Posteriormente, los sujetos habrían disparado contra padre e hijo y escapado del lugar.

De manera preliminar, se investiga si el ataque estaría dirigido específicamente contra Juan Daniel Ruedas Vélez, quien habría recuperado recientemente su libertad tras permanecer en prisión. Esta hipótesis hace parte de las líneas de investigación y deberá ser establecida por las autoridades.

La Policía señaló además que, según los registros consultados, Rogelio de Jesús Rodas Morales tenía anotaciones por hurto agravado y acto sexual con menor de 14 años, mientras que a Juan Daniel Ruedas Vélez le figuraban anotaciones por concierto para delinquir agravado, relacionado con secuestro extorsivo, y extorsión.

Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer las circunstancias exactas del hecho, determinar el móvil del ataque e identificar y ubicar a los responsables.

La Policía Valle hizo un llamado a la comunidad para entregar información que permita avanzar en el esclarecimiento del caso a través de los canales institucionales.