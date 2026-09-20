Nuevos sismos se registraron en la madrugada de este domingo

La tierra volvió a moverse en Colombia durante la noche del sábado y la madrugada de este domingo 20 de septiembre de 2026, con dos sismos reportados por el Servicio Geológico Colombiano (SGC) en diferentes puntos del país.

El primero ocurrió a las 11:15 p. m. del sábado en inmediaciones de Andalucía, Valle del Cauca. El movimiento tuvo una magnitud de 2,9 y una profundidad superficial, con un epicentro ubicado aproximadamente a cuatro kilómetros del municipio.

Aunque se trató de un sismo de baja magnitud, habitantes de algunos municipios del centro del Valle, especialmente en Tuluá, aseguraron haberlo sentido con fuerza. En otras zonas, como algunos sectores de Cali, no fue percibido.

La percepción del movimiento puede variar de acuerdo con la distancia al epicentro y la profundidad del sismo. Por esta razón, un evento de magnitud relativamente baja puede sentirse claramente en poblaciones cercanas.

Nuevo sismo en Tolima

Horas después, a las 4:52 a. m. del domingo, un nuevo movimiento sacudió el país. Esta vez, el epicentro se ubicó en Chaparral, Tolima, y tuvo una magnitud de 4,1, con una profundidad superficial inferior a 30 kilómetros.

El temblor fue reportado en diferentes municipios de la región Andina, entre ellos Armenia, Pijao e Ibagué. Los municipios más cercanos al epicentro fueron San Antonio, Chaparral y Roncesvalles.

Después del sismo principal se registraron tres movimientos de menor magnitud en la misma zona: uno de 2,3 a las 5:24 a. m., otro de 2,2 a las 6:21 a. m. y un tercero de 2,5 a las 6:24 a. m.

Los movimientos se producen poco más de un mes después del terremoto del 10 de agosto, que afectó diferentes regiones de Colombia.

El SGC continúa registrando la actividad sísmica y recopilando los reportes ciudadanos a través de su sistema Sismo Sentido, herramienta que permite conocer cómo fueron percibidos los movimientos en diferentes lugares del país.