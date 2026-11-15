Nuevas pautas sobre el cáncer de próstata: ¿a qué edad hacerse pruebas?

La edad y los antecedentes familiares ahora tienen un papel más específico en las recomendaciones para detectar el cáncer de próstata. La Sociedad Estadounidense del Cáncer (ACS) actualizó sus directrices por primera vez desde 2010 y estableció nuevas pautas para los hombres según su nivel de riesgo.

La principal recomendación es que los hombres de riesgo promedio, entre los 50 y los 69 años, se realicen un análisis de sangre para medir el antígeno prostático específico (PSA) cada dos años.

Sin embargo, para algunos grupos la vigilancia debe comenzar antes y ser más frecuente:

Hombres negros: prueba anual de PSA entre los 45 y los 69 años.

prueba anual de PSA entre los 45 y los 69 años. Hombres con antecedentes familiares importantes: controles anuales desde los 45 años si un familiar de primer grado fue diagnosticado antes de los 65 años o si varios familiares tienen la enfermedad.

controles anuales desde los 45 años si un familiar de primer grado fue diagnosticado antes de los 65 años o si varios familiares tienen la enfermedad. Hombres de 70 a 74 años: decisión individualizada con el médico.

decisión individualizada con el médico. Mayores de 75 años: no se recomienda el tamizaje rutinario, salvo situaciones particulares que deben evaluarse médicamente.

¿Qué pasa si el resultado sale elevado?

La nueva guía propone repetir la prueba cuando el PSA esté por encima del umbral establecido. Si continúa elevado, se puede recurrir a una resonancia magnética de próstata o a pruebas de biomarcadores antes de determinar si es necesaria una biopsia.

El cambio busca mejorar la detección temprana y reducir procedimientos innecesarios. La ACS advierte que las pruebas pueden generar falsos positivos y que algunos tumores crecen tan lentamente que no requieren tratamientos agresivos.

Aunque estas recomendaciones corresponden a Estados Unidos, representan una actualización importante en el debate sobre la detección temprana. La decisión de realizarse el examen debe considerar la edad, los antecedentes y la valoración de un profesional de salud.