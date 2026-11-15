La tulueña, Valentina Duque, el mejor rostro del Reinado Nacional de Belleza 2026

La representante del Valle del Cauca sigue destacándose en el Concurso Nacional de Belleza 2026. La tulueña Valentina Duque Estrada recibió el reconocimiento Rostro Belleza Infinita 2026, una distinción que premia la belleza natural y autenticidad de las candidatas.





El reconocimiento fue entregado el sábado 14 de noviembre, durante una de las actividades del certamen que reúne a 26 aspirantes de diferentes regiones del país.

Pero este no es el único motivo por el que Valentina está en el radar de los seguidores del concurso. La representante vallecaucana figura entre las cinco favoritas en los opinómetros. Además, el periodista y preparador de reinas Daniel Montañez la incluyó en su pronóstico de finalistas, en el que la ubicó como segunda princesa.

La expectativa crece de cara a la noche de elección y coronación, que se realizará este lunes 16 de noviembre, a las 8:00 p. m., en el Centro de Convenciones de Cartagena. Allí se conocerá a la nueva Señorita Colombia 2026-2027.

Desde Tuluá, su tierra natal, se sigue de cerca la participación de Valentina, quien busca llevar la corona nacional al Valle del Cauca.