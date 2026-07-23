Néstor Lorenzo renovó contrato con la Tricolor

La decisión fue aprobada por el Comité Ejecutivo de la Federación durante una reunión realizada en Bogotá y garantiza la continuidad del estratega argentino de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026 y los próximos retos del combinado nacional.
Desde su llegada al banquillo de la Tricolor, Lorenzo ha dirigido 51 partidos, con un balance de 31 victorias, 12 empates y 8 derrotas. Entre los principales logros de su gestión se destacan un invicto de 28 encuentros, el subcampeonato de la Copa América 2024 y la clasificación de Colombia al Mundial de 2026.
Con esta renovación, la FCF busca darle continuidad al proyecto deportivo que ha permitido consolidar una base de jugadores y devolver a la Selección Colombia a los primeros planos del fútbol internacional.
La Federación señaló que Lorenzo continuará liderando la preparación del equipo nacional con el objetivo de llegar en las mejores condiciones a la próxima cita mundialista.
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