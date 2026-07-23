Néstor Lorenzo renovó contrato con la Tricolor

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) oficializó la renovación del contrato de Néstor Lorenzo como director técnico de la Selección Colombia de Mayores, ratificando la confianza en el proceso que lidera desde 2022.

La decisión fue aprobada por el Comité Ejecutivo de la Federación durante una reunión realizada en Bogotá y garantiza la continuidad del estratega argentino de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026 y los próximos retos del combinado nacional.

Desde su llegada al banquillo de la Tricolor, Lorenzo ha dirigido 51 partidos, con un balance de 31 victorias, 12 empates y 8 derrotas. Entre los principales logros de su gestión se destacan un invicto de 28 encuentros, el subcampeonato de la Copa América 2024 y la clasificación de Colombia al Mundial de 2026.

Con esta renovación, la FCF busca darle continuidad al proyecto deportivo que ha permitido consolidar una base de jugadores y devolver a la Selección Colombia a los primeros planos del fútbol internacional.

La Federación señaló que Lorenzo continuará liderando la preparación del equipo nacional con el objetivo de llegar en las mejores condiciones a la próxima cita mundialista.