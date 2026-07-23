Murió tras ser operada por error: la cirugía era para otro paciente

Una grave equivocación en un hospital de Brasil terminó en tragedia. Jandira Marina Dias Braga, una mujer de 76 años que recibía tratamiento por un cáncer de colon, falleció días después de ser sometida por error a una cirugía que estaba programada para otro paciente.

El caso ocurrió en el Hospital Beneficência Portuguesa, en Campinas, estado de São Paulo. La adulta mayor había ingresado al centro asistencial por una obstrucción intestinal causada por su enfermedad y esperaba conocer el tratamiento que seguiría. Sin embargo, fue trasladada al quirófano sin que su familia fuera informada de un cambio en el procedimiento médico.

Según medios locales, los especialistas le practicaron una gastrostomía endoscópica y solo cuando la intervención terminó se percataron de que habían operado a la paciente equivocada, mientras la persona que realmente debía ser intervenida permanecía esperando en su habitación.

Tras conocer lo sucedido, directivos del hospital se reunieron con la familia para reconocer el error. Aunque la institución aseguró que la cirugía no modificó el pronóstico de la paciente e incluso pudo representar un beneficio clínico, su estado de salud comenzó a deteriorarse rápidamente.

Un día después de la intervención presentó complicaciones como taquicardia, signos de sepsis, vómitos, alteraciones neurológicas y problemas respiratorios, por lo que fue trasladada a la unidad de cuidados intensivos. Finalmente, falleció el 11 de junio, luego de recibir cuidados paliativos.

Los familiares denunciaron una presunta negligencia médica y exigieron que el caso no quede impune. Entre tanto, el hospital informó que abrió una investigación interna y adoptó medidas administrativas para establecer cómo ocurrió la confusión y determinar las responsabilidades de los profesionales involucrados.